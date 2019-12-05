Политика

14:05 05.12.2019

ЦИК зарегистрировала народным депутатом Мандзия вместо назначенного главой "Укравтодора" Кубракова

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ЦИК зарегистрировала народным депутатом Мандзия вместо назначенного главой "Укравтодора" Кубракова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Сергея Мандзия, члена партии "Слуга народа".

Соответствующее решение было принято на заседании 5 декабря, сообщает пресс-служба ЦИК.

Мандзий, включенный в избирательный список "Слуги народа" под №136, заменил нардепа Александра Кубракова, полномочия которого были досрочно прекращены постановлением Верховной Рады от 3 декабря.

Как сообщалось, Кубраков подал личное заявление о сложении им депутатских полномочий в связи с назначением его главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

Теги: #верховная_рада #укравтодор #кубраков #цик #мандзий
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