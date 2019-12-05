Встреча "нормандской четверки" должна проложить путь к мирному урегулированию конфликта на Донбассе - представитель ЕС по иностранным делам

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и безопасностной политике Жозеп Боррель выразил надежду, что встреча "нормандской четверки" в Париже 9 декабря пройдет "в конструктивной атмосфере".

"Высокий представитель подчеркнул, что Украина предприняла долгожданные шаги по выполнению Минских соглашений. Он выразил надежду, что предстоящий саммит в "нормандском формате" пройдет в конструктивной атмосфере и проложит путь к устойчивому и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины при полном уважении суверенитета и территориальной целостности этой страны", - сообщается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) по итогам встречи Борреля и министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко во время Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Борель также подтвердил неизменность подходов Евросоюза по вопросу применения санкций в отношении России с целью полного выполнения Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, министр Пристайко пригласил Бореля посетить Украину с рабочим визитов.

"Украина должна быть одной из первых стран, которую я намерен посетить", - заявил Боррель.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили двусторонние отношения Украины и Евросоюза, а также приоритеты ключевых украинских реформ.

Как сообщалось, во время встречи в формате рабочего завтрака с министрами иностранных дел стран инициативы ЕС "Восточное партнерство" главы МИД Украины, Грузии и Молдовы передали Боррелю совместное заявление с предложениями по дальнейшему развитию "Восточного партнерства".