Политика

12:59 05.12.2019

Нардеп Верещук требует от Гео Лероса публичных извинений за оскорбления во внутрифракционном чате

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Нардеп Верещук требует от Гео Лероса публичных извинений за оскорбления во внутрифракционном чате

Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук требует публичного извинения от своего коллеги из фракции Гео Лероса за оскорбления в ее адрес во внутреннем чате фракции.

"Я вчера его попросила: пожалуйста, найди время извиниться, матом писать нехорошо… Я хочу, чтобы это (извинения за грубость – ИФ) происходило теперь публично… Я не хотела об этом говорить, но так уже произошло", - сказала Верещук журналистам в четверг в кулуарах Верховной Рады.

Она отметила, что в чате обсуждались законопроекты, которые сегодня стоят в повестке дня. "Мы сюда пришли, чтобы показать пример. А если мы сами не можем его показать – то это беда", - добавила депутат.

Верещук также сообщила, что ее поддержали мужчины из фракции.

Теги: #гео_лерос #конфликт #верещук
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