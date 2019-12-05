Политика

12:20 05.12.2019

Рада приняла в первом чтении изменения в систему государственного социального страхования

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Рада приняла в первом чтении изменения в систему государственного социального страхования

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2275 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования", которыми предусматривается переподчинение руководства Фонда социального страхования, распространение на его сотрудников закона "О противодействии коррупции", а также введение электронного реестра листов нетрудоспособности.

Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект поддержали 250 народных депутатов.

Среди положений документа стоит отметить процедуру назначения директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования. Его предлагается выбирать не голосованием членов правления органа, а постановлением Кабинета министров.

Кроме того, законопроект в текущей редакции изменяет состав правления Фонда: вместо 7 представителей государства, застрахованных лиц и работодателей, в него войдут 10 кандидатур от органов государственной власти и по 4 от застрахованных лиц и работодателей.

Помимо изменений в подчинении органа и количественном составе его правления, члены этого правления, директор, руководители структурных подразделений и сотрудники Фонда соцстраха станут объектами действия закона "О предотвращении коррупции".

Среди новшеств законопроекта также создание электронного реестра листков нетрудоспособности и медицинских выводов.

Теги: #верховная_рада #страхование
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