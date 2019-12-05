Первая встреча Джулиани в Киеве прошла с нардепом Деркачем

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани первую встречу в Киеве провел с народным депутатом Андреем Деркачем (внефракционный) и обсудил с ним вопрос создания межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция".

"Рудольф Джулиани прилетел в Киев. Мы сразу же встретились с ним по вопросу создания межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция", – написал Деркач на своей странице в Фейсбук.

Нардеп напомнил, что Украина оказалась в центре скандалов относительно международной коррупции.

"Среди прочего речь идет и о фактах неэффективного использования средств американских налогоплательщиков представителями государственных органов Украины. Один из таких примеров – проект "Поддержка реформы криминальной юстиции в Украине". Использование этой помощи расследуется в рамках уголовного производства, открытого 16 марта 2016 года", – сообщил Деркач.

По его словам, американское правительство выделило $4,4 млн на этот проект. Получателями были Генеральная прокуратура Украины, Одесская областная государственная администрация, Центр противодействия коррупции и прочие избранные неправительственные организации.

"Согласно Плану совместных действий и Плану закупок, подписанному 30 сентября 2019 года Леваном Дучидзе, директором ИДЛО в Украине, и Русланом Рябошапкой, генеральным прокурором Украины, огромные средства будут потрачены на кейтеринг, банкеты, отели, экспертов и т.д. В частности, 185 тыс. дол. – на международные экспертные услуги, услуги экспертов ИДЛО, услуги перевода. 200 тыс. – на аренду помещений и оборудования. 295 тыс. – на консалтинг, услуги охраны, перевод, печать, страховку, мобильную связь, офисную мебель и т.д.", – отметил Деркач.

В связи с этим, написал нардеп, вместе с Джулиани он обсудил его участие в создании межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция". В Верховной Раде такая группа может быть оформлена как межфракционное объединение.

"Нам будет очень полезным участие Джулиани в создании этой группы. В частности, он может помочь со вхождением в группу международных экспертов, аналитиков, журналистов и всех тех, кто способен реализовать задачи группы и принести пользу стратегическим отношениям Украины и США", – заявил Деркач.

Также он сообщил, что вместе с коллегой-парламентарием из фракции "Слуга народа" Александром Дубинским направили письма с призывом участия в формировании группы к председателю Сенатского юридического комитета Линдси Грэму, члену комитета по разведке Девиду Нунсу, а также главе офиса Белого Дома Мику Малвейни.

"Уверен, что привлечение к работе группы участников, как со стороны Украины, так и стороны США, поможет дать максимально объективную оценку фактам неэффективного использования средств американских налогоплательщиков представителями государственных органов Украины. А также поможет восстановить дружеские отношения между стратегическими партнерами – Украиной и США", – резюмировал Деркач.

Как напомнил народный депутат, согласно отчету Счетной палаты Украины от 2017 года, в начале 2015 года действовало 440 проектов международной технической помощи (МТП) общей стоимостью более $5,2 млрд. По состоянию на 1 июля 2017 года количество проектов МТП уменьшилось до 390 с повышением стоимости до $5,3 млрд долл. Эта помощь не была направлена на стратегические направления развития нашей страны. Более того, эффективность реализации проектов и эффективность использования помощи государственными структурами не оценивалась.