Политика

12:02 05.12.2019

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Киева в Лиссабон, "Мотор Сич" – из Киева в Минск

2 мин читать
Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Киева в Лиссабон, "Мотор Сич" – из Киева в Минск

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) одобрила заявку авиакомпании SkyUp на выполнение регулярных рейсов из Киева в Лиссабон (Португалия), авиакомпании "Мотор Сич" - на регулярные полеты из Киева в Минск (Беларусь).

Согласно решению Госавиаслужбы на ее сайте, SkyUp может осуществлять рейсы из Киева в Лиссабон дважды в неделю с 1 марта 2020 года. "Мотор Сич" может осуществлять рейсы из Киева в Минск семь раз в неделю.

Кроме того, Госавиаслужба одобрила заявку авиакомпании "Роза Ветров" на выполнение чартерных рейсов из Киева в Одессу, Львов, Херсон, Харьков и Днепр трижды в неделю. Срок действия прав – до 28 марта 2020 года.

Ведомство также разрешило SkyUp увеличить количество полетов на линии Киев - Ираклион (Греция) с трех до четырех в неделю, на линии Одесса - Барселона (Испания) - с двух до трех в неделю, а также на линиях Киев - Харьков и Киев - Одесса с трех до семи в неделю. "Мотор Сич" разрешили увеличить количество полетов на линии Запорожье - Киев с семи до 12 рейсов в неделю.

В то же время Госавиаслужба отказала авиакомпании "Атласджет Украина" в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии Киев - Стамбул (Турция) трижды в неделю на регулярной основе.

Ранее Госавиаслужба разрешила авиакомпании "Международные авиалинии Украины" продолжить летать из Киева в Гоа, но отказала SkyUp в полетах по этому маршруту.

Теги: #мотор_сич #госавиаслужба #skyup #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:38 29.11.2019
Беларусь надеется, что контракт с "Газпромом" подпишет раньше новогодней ночи

Беларусь надеется, что контракт с "Газпромом" подпишет раньше новогодней ночи

10:58 25.11.2019
Авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

Авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Львова в Тель-Авив

20:15 19.11.2019
Среди самых острых расхождений между Минском и Москвой - вопросы нефти и газа, заявляет премьер Беларуси

Среди самых острых расхождений между Минском и Москвой - вопросы нефти и газа, заявляет премьер Беларуси

11:38 19.11.2019
Минск заявил, что отсутствие госкредита от РФ не ударит по бюджету Беларуси

Минск заявил, что отсутствие госкредита от РФ не ударит по бюджету Беларуси

19:46 17.11.2019
В Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах

В Беларуси завершилось голосование на парламентских выборах

12:27 17.11.2019
Лукашенко решил баллотироваться на выборах президента Беларуси в 2020 году

Лукашенко решил баллотироваться на выборах президента Беларуси в 2020 году

12:07 14.11.2019
Лукашенко отверг российские упреки в нахлебничестве Белоруссии, напомнив о цене защиты совместной границы и системы ПВО

Лукашенко отверг российские упреки в нахлебничестве Белоруссии, напомнив о цене защиты совместной границы и системы ПВО

11:28 14.11.2019
Белоруссия инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы

Белоруссия инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы

00:30 14.11.2019
РФ предлагала Беларуси помочь с покупкой Су-30СМ, но взамен хотела разместить в стране авиабазу

РФ предлагала Беларуси помочь с покупкой Су-30СМ, но взамен хотела разместить в стране авиабазу

12:06 13.11.2019
"Мотор Сич" в зимний период будет летать только из Запорожья в Киев и Минск, рейсы из Киева во Львов и Одессу отменены

"Мотор Сич" в зимний период будет летать только из Запорожья в Киев и Минск, рейсы из Киева во Львов и Одессу отменены

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство уволило главу правления НАК "Надра Украины" Климовича

Зеленский намерен обсуждать в Париже обмен "всех на всех", местные выборы в ОРДЛО только по законам Украины, формат и сроки возвращения контроля над границей с РФ

Рада во 2-м чтении проголосовала законопроект 2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

Верховная Рада призвала парламенты стран-членов НАТО обратиться к главам МИД своих стран с предложением ускорить предоставление Украине ПДЧ

Рада приняла во 2-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Верещук требует от Гео Лероса публичных извинений за оскорбления во внутрифракционном чате

Первая встреча Джулиани в Киеве прошла с нардепом Деркачем

Рада приняла в первом чтении изменения в систему государственного социального страхования

В Харьковском облсовете больше нет фракции БПП

Рада приняла во 2-м чтении законопроект по противодействию рейдерству

Рада продлила работу в четверг до исчерпания повестки дня

Рада перенесла рассмотрение изменений в Избирательный кодекс

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о Национальной инфраструктуре геопространственных данных

Обучение студентов сгоревшего Одесского колледжа перенесут в другие помещения - Новосад

Зеленский: Украина стремится не на словах, а не деле приближать армию к стандартам НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА