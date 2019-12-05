Политика

11:54 05.12.2019

Рада приняла во 2-м чтении законопроект по противодействию рейдерству

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Рада приняла во 2-м чтении законопроект по противодействию рейдерству

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0858 с технико-юридическими правками "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству".

Соответствующий законопроект во вторник поддержали 362 народных депутата.

"При внедрении этого законопроекта Госреестр и Госгеокадастр будут действовать не в полуавтоматическом, а в автоматическом режиме обмена информацией, законопроект обязывает оцифровать все имеющиеся в Госгеокадастре ведомости о ранее выданных государственных актах и зарегистрированных договорах аренды и внести эти ведомости в кадастр в максимально сжатые сроки, и вводятся предохранители по поводу подделки документов нотариального типа", - сообщил глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский (фракция "Слуга народа"), представляя законопроект.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 6 ноября рекомендовал Раде принять во втором чтении законопроект №0858.

Законопроект устанавливает, что если сторона договора, желает отказаться от автоматического продления договора аренды земли, но не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока договора, должна подать в Государственный реестр имущественных прав заявление об этом. В случае отсутствия такого заявления после наступления соответствующей даты окончания действия договора он продлевается на тот же срок и теми же условиями.

Арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, переданные в аренду на земельных торгах, не может быть уменьшена по соглашению сторон в течение срока действия договора аренды, а также при его возобновлении, указано в документе.

Законопроект также предусматривает установление размера гарантийного взноса по лоту на уровне 5% стартовой цены продажи земельного участка и 50% стартового размера годовой платы за пользование земельным участком, но не менее 500 необлагаемых минимумов доходов граждан и не более 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Теги: #верховная_рада #рейдерство
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