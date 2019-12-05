Обучение студентов сгоревшего Одесского колледжа перенесут в другие помещения - Новосад

Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в среду утром начался пожар, продолжат обучение в других помещениях для непрерывности учебного процесса, сообщила министр образования и науки Анна Новосад.

"5 декабря состоится Совет директоров колледжей Одесской области. Во время Совета будет решен вопрос о переносе обучения студентов Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в другие здания. МОН работает над тем, чтобы учебный процесс в колледже, несмотря на страшную трагедию, продолжился и ученикам учебного заведения были обеспечены условия для обучения", - написала Новосад на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам министра, пожар охватил помещения сразу нескольких учреждений: Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Института археологии, Института биологии южных морей НАН и Бюро технической инвентаризации города.

"Безвестно пропавшими являются 14 человек, среди которых и директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров, и работница Института Галина Иванович", - рассказала она.

Министр отметила, что только после полной ликвидации пожара спасатели смогут провести поисковые работы в помещении, и допустила, что жертв трагедии может стать больше.

"Ранее я писала, что в пожаре погибла преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бородюк. В результате опознания тела родственниками эта информация не подтвердилась. Мы искренне желаем Анне скорейшего выздоровления. По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая пока - студентка Ксения Бабенко", - сообщила Новосад.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пятеро студентов, и 27 пострадавших госпитализированы.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.