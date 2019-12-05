Зеленский: Украина стремится не на словах, а не деле приближать армию к стандартам НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что государство стремится не на словах и не на плакатах, а конкретными действиями приближать Вооруженные силы Украины к стандартам НАТО.

"Мы не стоим на месте, мы укрепляем нашу боеспособность и выучку. Мы стремимся не на словах, не на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО", - сказал он, выступая в четверг на торжественном собрании по случаю 28-летия Вооруженных сил Украины.

Зеленский отметил, что это касается всех сфер обороны: военного управления, логистики, подготовки, вооружений и самое главное – достойного обеспечения военнослужащих и их семей.