Правительство Украины намерено вдвое уменьшить количество детей в интернатах на протяжении пяти лет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что задачей украинского правительства за 4-5 лет является уменьшение количества детей в интернатных заведениях в два раза.

"Ми сейчас анализируем эффективность системы по системе. Для нас абсолютно очевидно, что система, которая сегодня существует, эти интернаты, эти страшные цифры - 100 тысяч детей в интернатах, при том, что только 6 тысяч сироты - для нас это диагноз системе, и мы точно не будем с этим мирится. Наша задача за следующие 4-5 лет как минимум вдвое уменьшить количество деток, которые вынуждены пребывать в этих учреждениях", - сказал Гончарук на расширенном заседании Координационного совета по вопросам реформирования системы институционального ухода и воспитания в четверг в Киеве.

Глава правительства подчеркнул, что действующая система институционального ухода не выполняет своих основных функций. "Цифра о только 10% социализации детей, которые выходят из интернатных учреждений, очень красноречива для нас", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что приоритет в этой сфере в дальнейшем будет предоставляться семейным формам воспитания. Также Гончарук отметил необходимость пересмотреть систему финансирования этой сферы, чтобы больше средств расходовалось именно на детей, а не на ее администрирование.