Политика

11:32 05.12.2019

Правительство Украины намерено вдвое уменьшить количество детей в интернатах на протяжении пяти лет

1 мин читать
Правительство Украины намерено вдвое уменьшить количество детей в интернатах на протяжении пяти лет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что задачей украинского правительства за 4-5 лет является уменьшение количества детей в интернатных заведениях в два раза.

"Ми сейчас анализируем эффективность системы по системе. Для нас абсолютно очевидно, что система, которая сегодня существует, эти интернаты, эти страшные цифры - 100 тысяч детей в интернатах, при том, что только 6 тысяч сироты - для нас это диагноз системе, и мы точно не будем с этим мирится. Наша задача за следующие 4-5 лет как минимум вдвое уменьшить количество деток, которые вынуждены пребывать в этих учреждениях", - сказал Гончарук на расширенном заседании Координационного совета по вопросам реформирования системы институционального ухода и воспитания в четверг в Киеве.

Глава правительства подчеркнул, что действующая система институционального ухода не выполняет своих основных функций. "Цифра о только 10% социализации детей, которые выходят из интернатных учреждений, очень красноречива для нас", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что приоритет в этой сфере в дальнейшем будет предоставляться семейным формам воспитания. Также Гончарук отметил необходимость пересмотреть систему финансирования этой сферы, чтобы больше средств расходовалось именно на детей, а не на ее администрирование.

Теги: #гончарук #интернат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:46 04.12.2019
Кабмин в апреле-2020 запустит "пилот" по электронным аукционам на древесину

Кабмин в апреле-2020 запустит "пилот" по электронным аукционам на древесину

17:44 03.12.2019
Гончарук анонсировал введение ключевых показателей эффективности деятельности руководителей ОГА с 2020 года

Гончарук анонсировал введение ключевых показателей эффективности деятельности руководителей ОГА с 2020 года

11:02 28.11.2019
Отношение украинцев к Зеленскому, Гончаруку и Разумкову за ноябрь ухудшилось, как и оценки действий возглавляемых ими институций

Отношение украинцев к Зеленскому, Гончаруку и Разумкову за ноябрь ухудшилось, как и оценки действий возглавляемых ими институций

15:32 27.11.2019
Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму 2019/2020 гг. в размере 8 грн/куб. м

Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму 2019/2020 гг. в размере 8 грн/куб. м

09:47 27.11.2019
Гончарук поручил главам обладминистраций провести аудит хранения вакцин и анонсировал информкампанию о пользе вакцинации

Гончарук поручил главам обладминистраций провести аудит хранения вакцин и анонсировал информкампанию о пользе вакцинации

23:44 26.11.2019
Гончарук: сегодня объявлен международный тендер на строительство моста в Запорожье

Гончарук: сегодня объявлен международный тендер на строительство моста в Запорожье

19:11 26.11.2019
Гончарук поручил регионам активно готовиться ко второму этапу изменений в системе финансирования здравоохранения

Гончарук поручил регионам активно готовиться ко второму этапу изменений в системе финансирования здравоохранения

18:48 26.11.2019
Гончарук поручил регионам активно готовиться ко второму этапу изменений в системе финансирования здравоохранения.

Гончарук поручил регионам активно готовиться ко второму этапу изменений в системе финансирования здравоохранения.

09:43 26.11.2019
Международные кредиторы ULF и "Авангарда" инициируют встречу с премьером Украины

Международные кредиторы ULF и "Авангарда" инициируют встречу с премьером Украины

18:13 22.11.2019
Гончарук в Лондоне подписал два документа на €900 млн для строительства украинских дорог

Гончарук в Лондоне подписал два документа на €900 млн для строительства украинских дорог

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство уволило главу правления НАК "Надра Украины" Климовича

Зеленский намерен обсуждать в Париже обмен "всех на всех", местные выборы в ОРДЛО только по законам Украины, формат и сроки возвращения контроля над границей с РФ

Рада во 2-м чтении проголосовала законопроект 2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

Верховная Рада призвала парламенты стран-членов НАТО обратиться к главам МИД своих стран с предложением ускорить предоставление Украине ПДЧ

Рада приняла во 2-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

ПОСЛЕДНЕЕ

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Киева в Лиссабон, "Мотор Сич" – из Киева в Минск

В Харьковском облсовете больше нет фракции БПП

Рада приняла во 2-м чтении законопроект по противодействию рейдерству

Рада продлила работу в четверг до исчерпания повестки дня

Рада перенесла рассмотрение изменений в Избирательный кодекс

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о Национальной инфраструктуре геопространственных данных

Обучение студентов сгоревшего Одесского колледжа перенесут в другие помещения - Новосад

Зеленский: Украина стремится не на словах, а не деле приближать армию к стандартам НАТО

Адвокат Трампа встречается с украинскими экс-прокурорами

Зеленский назвал волонтеров непосредственными участниками развития украинской армии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА