Политика

10:53 05.12.2019

Рада в четверг рассмотрит предложения президента в Избирательный кодекс, законопроекты о соцстраховании и ОТГ

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Рада в четверг рассмотрит предложения президента в Избирательный кодекс, законопроекты о соцстраховании и ОТГ

Верховная Рада в четверг рассмотрит законопроект №0978 с предложениями президента Владимира Зеленского к Избирательному кодексу, говорится в повестке дня парламента, обнародованному на его официальном сайте.

Народные депутаты также планируют рассмотреть в первом чтении законопроекты об оборонных закупках, о внесении изменений в некоторые законы о стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования, во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных громад".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после открытия утреннего пленарного заседания объявил получасовой перерыв и пригласил глав фракций к себе в кабинет. Перерыв объявлен по просьбе фракций "Голос" и "Батькивщина".

Как сообщалось, Зеленский в сентябре вернул в Раду Избирательный кодекс, принятый 11 июля Верховной Радой 8-го созыва, со своими предложениями.

Теги: #соцстрахование #верховная_рада #отг #избирательный_кодекс
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