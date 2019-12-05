Рада в четверг рассмотрит предложения президента в Избирательный кодекс, законопроекты о соцстраховании и ОТГ

Верховная Рада в четверг рассмотрит законопроект №0978 с предложениями президента Владимира Зеленского к Избирательному кодексу, говорится в повестке дня парламента, обнародованному на его официальном сайте.

Народные депутаты также планируют рассмотреть в первом чтении законопроекты об оборонных закупках, о внесении изменений в некоторые законы о стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования, во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных громад".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после открытия утреннего пленарного заседания объявил получасовой перерыв и пригласил глав фракций к себе в кабинет. Перерыв объявлен по просьбе фракций "Голос" и "Батькивщина".

Как сообщалось, Зеленский в сентябре вернул в Раду Избирательный кодекс, принятый 11 июля Верховной Радой 8-го созыва, со своими предложениями.