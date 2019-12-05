Политика

11:16 05.12.2019

Нормандский саммит даст РФ возможность согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине - Тейлор

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Нормандский саммит даст РФ возможность согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине - Тейлор

Временный проверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США будут поддерживать президента Украины Владимира Зеленского на переговорах "нормандской четверки" в Париже и подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска с территории Донбасса.

"США сильно поддерживают Украину в переговорах в "нормандском формате", которые должны начаться в понедельник. РФ явно виновна, действия РФ явно привели к началу конфликта и войны, которая продолжается уже пятый год… Лидеры “нормандской четверки” встречаются впервые за три года, и это возможность для россиян согласиться вывести своих бойцов, войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине", - сказал он журналистам по полях Форума развития гражданского общества "Точка невозврата" в Киеве в четверг.

Саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и рФ) состоится 9 декабря в Париже.

Теги: #нормандский_формат #рф #ордло #сша
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