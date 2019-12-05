Зеленский назвал волонтеров непосредственными участниками развития украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил волонтеров за их вклад в развитие Вооруженных сил Украины.

"Очень важным является сплоченность. В единстве страны – наша сила. И сегодня я не могу не вспомнить тех, кто стал непосредственным участником развития украинской армии, - это наши волонтеры. Сегодня 5 декабря – их день и их праздник", - сказал он, выступая в четверг на торжественном собрании по случаю 28-летия Вооруженных сил Украины.

Зеленский поблагодарил волонтеров за каждый переданный армии бронежилет, тепловизор, аптечку и "не менее важные детские рисунки с пожеланием возвращаться живыми".

5 декабря в Украине и мире отмечают Международный день волонтеров.