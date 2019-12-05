Политика

10:53 05.12.2019

Зеленский: сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче

1 мин читать
Зеленский: сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что даже при стратегии достижения мира дипломатическим путем Украине нужна сильная армия, которая укрепляет позицию государства на любых переговорах.

"Весь мир видит, что мы действительно хотим мира, мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев, мы обязательно вернем наших людей и наши территории. И сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем, но сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче", - сказал он, выступая в четверг на торжественном собрании по случаю 28-летия Вооруженных сил Украины.

Зеленский указал, что Украина уже имеет горький опыт того, что может быть, когда страна не готова защищать свои государственные интересы.

"Именно поэтому, после достижения долгожданного мира, армия не перестанет быть нашим приоритетом. Потому что это залог нашего дальнейшего развития, независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, которым движется Украина", - заявил он.

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.

Теги: #армия #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:33 05.12.2019
Зеленский: Украина стремится не на словах, а не деле приближать армию к стандартам НАТО

Зеленский: Украина стремится не на словах, а не деле приближать армию к стандартам НАТО

11:18 05.12.2019
Зеленский назвал волонтеров непосредственными участниками развития украинской армии

Зеленский назвал волонтеров непосредственными участниками развития украинской армии

10:47 05.12.2019
Зеленский: Украинцы доверяют армии больше, чем другим, и это справедливо

Зеленский: Украинцы доверяют армии больше, чем другим, и это справедливо

10:16 05.12.2019
Зеленский назначил Пушкареву своей по волонтерской деятельности

Зеленский назначил Пушкареву своей по волонтерской деятельности

09:35 05.12.2019
В результате пожара в Одессе погиб 1 человек, 27 госпитализированы, 14 пропали без вести

В результате пожара в Одессе погиб 1 человек, 27 госпитализированы, 14 пропали без вести

22:11 04.12.2019
Зеленский проведет в субботу закрытое заседание СНБО

Зеленский проведет в субботу закрытое заседание СНБО

17:36 04.12.2019
Рахманин надеется, что на встрече "нормандской четверки" президент Украины не перейдет "красные линии"

Рахманин надеется, что на встрече "нормандской четверки" президент Украины не перейдет "красные линии"

15:06 04.12.2019
Зеленский призвал Швецию участвовать в масштабных проектах в альтернативной энергетике, энергобезопасности, агро- и IT-секторе, инфраструктуре и экологии

Зеленский призвал Швецию участвовать в масштабных проектах в альтернативной энергетике, энергобезопасности, агро- и IT-секторе, инфраструктуре и экологии

13:16 04.12.2019
Зеленский намерен обсуждать в Париже обмен "всех на всех", местные выборы в ОРДЛО только по законам Украины, формат и сроки возвращения контроля над границей с РФ

Зеленский намерен обсуждать в Париже обмен "всех на всех", местные выборы в ОРДЛО только по законам Украины, формат и сроки возвращения контроля над границей с РФ

18:58 03.12.2019
Три фракции Рады обозначили "красные линии" для Зеленского на переговорах в "нормандском формате"

Три фракции Рады обозначили "красные линии" для Зеленского на переговорах в "нормандском формате"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство уволило главу правления НАК "Надра Украины" Климовича

Зеленский намерен обсуждать в Париже обмен "всех на всех", местные выборы в ОРДЛО только по законам Украины, формат и сроки возвращения контроля над границей с РФ

Рада во 2-м чтении проголосовала законопроект 2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

Верховная Рада призвала парламенты стран-членов НАТО обратиться к главам МИД своих стран с предложением ускорить предоставление Украине ПДЧ

Рада приняла во 2-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла во 2-м чтении законопроект по противодействию рейдерству

Рада продлила работу в четверг до исчерпания повестки дня

Рада перенесла рассмотрение изменений в Избирательный кодекс

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о Национальной инфраструктуре геопространственных данных

Обучение студентов сгоревшего Одесского колледжа перенесут в другие помещения - Новосад

Адвокат Трампа встречается с украинскими экс-прокурорами

Правительство Украины намерено вдвое уменьшить количество детей в интернатах на протяжении пяти лет

Нормандский саммит даст РФ возможность согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине - Тейлор

Рада в четверг рассмотрит предложения президента в Избирательный кодекс, законопроекты о соцстраховании и ОТГ

Парламент Украины почтил минутой молчания память студентки, погибшей на пожаре в одесском колледже

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА