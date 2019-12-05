Зеленский: сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что даже при стратегии достижения мира дипломатическим путем Украине нужна сильная армия, которая укрепляет позицию государства на любых переговорах.

"Весь мир видит, что мы действительно хотим мира, мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев, мы обязательно вернем наших людей и наши территории. И сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем, но сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче", - сказал он, выступая в четверг на торжественном собрании по случаю 28-летия Вооруженных сил Украины.

Зеленский указал, что Украина уже имеет горький опыт того, что может быть, когда страна не готова защищать свои государственные интересы.

"Именно поэтому, после достижения долгожданного мира, армия не перестанет быть нашим приоритетом. Потому что это залог нашего дальнейшего развития, независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, которым движется Украина", - заявил он.

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.