Зеленский: Украинцы доверяют армии больше, чем другим, и это справедливо

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что украинцы сегодня больше всего доверяют армии, которая защитила независимость страны после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма Российской Федерацией.

"Сегодня украинцы доверяют армии больше, чем любому другому органу или институции Украины. И это справедливо, логично и абсолютно заслуженно. Ведь именно вы защищаете нашу независимость после войны на востоке Украины и аннексии Крыма Россией", - сказал он, выступая в четверг на торжественном собрании по случаю 28-летия Вооруженных сил Украины.

Зеленский заявил, что в Украине никогда не забудут страшную цену, которую пришлось заплатить для защиты суверенитета страны. "Это тысячи раненых и тысячи погибших наших воинов, наших героев, которые отдали свою жизнь за Украину, за каждого из нас", - отметил он.

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.