Политика

10:41 05.12.2019

Парламент Украины почтил минутой молчания память студентки, погибшей на пожаре в одесском колледже

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Парламент Украины почтил минутой молчания память студентки, погибшей на пожаре в одесском колледже

Народные депутаты почтили минутой молчания память студентки, погибшей на пожаре в Одесском колледже права и экономики.

"Я думаю, все знают о трагедии, которая произошла в Одессе. Погиб один человек, к сожалению, четырнадцать человек находятся непонятно где, скорее всего, под завалами. Это трагедия для государства, трагедия для родителей и близких. Думаю, что тут слова излишни. Прошу почтить память минутой молчания, и будем надеяться, что будет чудо", - заявил Разумков, открывая заседание Верховной Рады в четверг.

Как сообщалось, в 10:12 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В результате пожара 17-летняя студентка скончалась. Госпитализированы 27 человек, в том числе семеро спасателей. 14 человек не выходят на связь после пожара.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #верховная_рада #колледж #одесса #пожар
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