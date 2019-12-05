Зеленский назначил Пушкареву своей по волонтерской деятельности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Натальи Пушкаревой уполномоченным президента по вопросам волонтерской деятельности (вне штата), сообщается на официальном сайте главы государства в четверг.

"Документ подписан 4 декабря с целью поддержки волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 октября в Офисе президента на встрече представителей волонтерского движения со всей Украины презентовали идею Национального альянса волонтеров (НАВ) при главе государства. Координатором НАВ избрали волонтера Наталью Пушкареву.

По данным СМИ, Пушкарева – основатель фирмы "Медика проджект интернэшнл Украина" и компании "Дженерал Проджектс", была советницей министра обороны Степана Полторака, до этого - помощницей народного депутата IV созыва Александра Биловола, который был главным санитарным врачом Украины и занимал должность председателя правления ГАК "Лекарства Украины".