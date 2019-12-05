Политика

10:08 05.12.2019

USAID запускает новую 5-летнюю программу поддержки гражданского общества в Украине

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USAID запускает новую 5-летнюю программу поддержки гражданского общества в Украине

Временный поверенный по делам США в Украине Вильям Тейлор анонсировал запуск в Украине новой пятилетний программы Агентства США по международному развитию (USAID) по поддержке гражданского общества.

"USAID начинает новую программу поддержки гражданского общества, рассчитанную на пять лет и с бюджетом 10 млн. долларов", - рассказал Тейлор, выступая на Форуме развития гражданского общества "Точка невозврата" в Киеве в четверг.

По его словам, исполнителем программы является украинская организация "Единство" в консорциуме с Украинским центром независимых политических исследований и Центром демократии и верховенства права.

Временный поверенный по делам США в Украине также заявил о важности расследования нападений на активистов в Украине. "Мы все знаем о вызовах, об угрозах для активистов и атаках на активистов. Это, конечно, недопустимо, должно быть расследовано и прекращено", - сказал Тейлор.

Теги: #тейлор #сша #usaid
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