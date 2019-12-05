Исполнительный директор Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов назначен замминистра здравоохранения

Исполнительный директор Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины Дмитрий Коваль назначен заместителем министра здравоохранения.

Как сообщается на сайте Минздрава, такое решение правительство приняло в среду.

Главное направление работы Коваля в указанной должности - запуск и развитие системы трансплантации в стране.

Ранее Коваль работал в команде Проектного офиса реформ при Минздраве Украины, созданного осенью 2019 года. Он также был соавтором и участником внедрения Государственной программы борьбы с гепатитами.