Исполнительный директор Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов назначен замминистра здравоохранения
Исполнительный директор Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины Дмитрий Коваль назначен заместителем министра здравоохранения.
Как сообщается на сайте Минздрава, такое решение правительство приняло в среду.
Главное направление работы Коваля в указанной должности - запуск и развитие системы трансплантации в стране.
Ранее Коваль работал в команде Проектного офиса реформ при Минздраве Украины, созданного осенью 2019 года. Он также был соавтором и участником внедрения Государственной программы борьбы с гепатитами.