Политика

10:02 05.12.2019

Исполнительный директор Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов назначен замминистра здравоохранения

1 мин читать
Исполнительный директор Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов назначен замминистра здравоохранения

Исполнительный директор Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины Дмитрий Коваль назначен заместителем министра здравоохранения.

Как сообщается на сайте Минздрава, такое решение правительство приняло в среду.

Главное направление работы Коваля в указанной должности - запуск и развитие системы трансплантации в стране.

Ранее Коваль работал в команде Проектного офиса реформ при Минздраве Украины, созданного осенью 2019 года. Он также был соавтором и участником внедрения Государственной программы борьбы с гепатитами.

Теги: #кадры #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:16 05.12.2019
Зеленский назначил Пушкареву своей по волонтерской деятельности

Зеленский назначил Пушкареву своей по волонтерской деятельности

09:25 05.12.2019
Главный инженер подразделения Boeing покидает компанию на фоне проблем с 737 MAX

Главный инженер подразделения Boeing покидает компанию на фоне проблем с 737 MAX

18:51 04.12.2019
Команда Минздрава может быть сформирована до конца недели - первый замминистра

Команда Минздрава может быть сформирована до конца недели - первый замминистра

18:25 04.12.2019
Главой набсовета Ощадбанка стала Байба Апин

Главой набсовета Ощадбанка стала Байба Апин

14:37 04.12.2019
Правительство уволило главу правления НАК "Надра Украины" Климовича

Правительство уволило главу правления НАК "Надра Украины" Климовича

14:13 04.12.2019
Кабмин уволил Билана с должности замглавы ГФС, назначил двух замов - нардеп

Кабмин уволил Билана с должности замглавы ГФС, назначил двух замов - нардеп

14:13 04.12.2019
Кабмин уволил замминистра иностранных дел Зеркаль - нардеп Гончаренко

Кабмин уволил замминистра иностранных дел Зеркаль - нардеп Гончаренко

13:58 04.12.2019
Кабмин назначил гендиректора Ривненской АЭС врио главы "Энергоатома"

Кабмин назначил гендиректора Ривненской АЭС врио главы "Энергоатома"

12:35 04.12.2019
Кабмин ввел в набсовет Ощадбанка экс-главу правления Правэкс-банка

Кабмин ввел в набсовет Ощадбанка экс-главу правления Правэкс-банка

11:22 04.12.2019
Полномочия президента "Энергоатома" Недашковского прекращены с 3 декабря

Полномочия президента "Энергоатома" Недашковского прекращены с 3 декабря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство уволило главу правления НАК "Надра Украины" Климовича

Зеленский намерен обсуждать в Париже обмен "всех на всех", местные выборы в ОРДЛО только по законам Украины, формат и сроки возвращения контроля над границей с РФ

Рада во 2-м чтении проголосовала законопроект 2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

Верховная Рада призвала парламенты стран-членов НАТО обратиться к главам МИД своих стран с предложением ускорить предоставление Украине ПДЧ

Рада приняла во 2-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

ПОСЛЕДНЕЕ

USAID запускает новую 5-летнюю программу поддержки гражданского общества в Украине

Правительство планирует запустить возможность для граждан общаться с госорганами через мессенджеры

Садовому отменили залог в 1 млн грн, определив мерой пресечения личное обязательство

В Демократической партии США говорят о важности двухпартийной поддержки Украины

Разумков обсудил с и.о. помощника госсекретаря США по Европе и Евразии взаимодействие в экономике, обороне и проведении реформ

В НАТО назвали агрессивные действия РФ одной из основных угроз для альянса

Рахманин надеется, что на встрече "нормандской четверки" президент Украины не перейдет "красные линии"

Украина призвала международное сообщество отслеживать ситуацию вокруг объектов системы биобезопасности на оккупированных территориях

В Аппарате СНБО обсудили усовершенствование работы Главного ситуационного центра

Союзники по НАТО едины в действиях, несмотря на разногласия в риторике – Столтенберг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА