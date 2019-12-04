Разумков обсудил с и.о. помощника госсекретаря США по Европе и Евразии взаимодействие в экономике, обороне и проведении реформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков встретился с и.о. помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипом Рикером (Philip Reeker), сообщается на официальном сайте украинского парламента.

"Участники встречи обсудили отдельные вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки, в частности развитие взаимодействия в экономической, политической, оборонной и других сферах, а также во внедрении реформ", - говорится в сообщении.

Разумков отметил, что Верховная Рада готова активно сотрудничать с США.

Как сообщалось, Рикер в ходе визита в Украину планирует встречи с командой посольства США и официальными лицами Украины в Киеве. 18 марта он стал первым заместителем помощника госсекретаря и и.о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии.