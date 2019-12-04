Политика

17:09 04.12.2019

В Аппарате СНБО обсудили усовершенствование работы Главного ситуационного центра

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В Аппарате СНБО обсудили усовершенствование работы Главного ситуационного центра

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк провел заседание рабочих групп по вопросам энергетической, социальной и гуманитарной безопасности по совершенствованию работы Главного ситуационного центра (ГСЦ).

Как сообщается на официальном сайте СНБО в среду, совещание было организовано по поручению президента Украины Владимира Зеленского и прошло в Аппарате СНБО.

Исполнителям были представлены модель работы ГСЦ, в частности, в части требований к передаваемых ему данных, а также маршрутов их передачи. Во время заседания обсуждались предложения по совершенствованию работы ГСЦ и внедрение на уровне государственных органов и компаний единого подхода к процессу сбора, передачи и накопления данных.

"Представители Аппарата СНБО Украины отметили необходимость накопления и обобщения в Главном ситуационном центре исключительно достоверных верифицированных данных, на основании которых будут приниматься стратегические решения в сферах национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Теги: #демедюк #снбоу
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