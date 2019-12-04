"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" призывают украинцев выйти 8 декабря на Майдан против капитуляции

Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" в Верховной Раде призывают всех неравнодушных украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на акцию против капитуляции в центр Киева.

Соответствующее обращение с подписями лидеров политсил Петра Порошенко ("Евросолидарность"), Святослава Вакарчука ("Голос") и Юлии Тимошенко ("Батькивщина") на странице в соцсети Facebook обнародовал народный депутат от "Евросолидарности" Андрей Парубий.

"Украинцы! Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать", - говорится в опубликованном обращении.

Так, среди упомянутых требований:

- Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.

- Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

- Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

- Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.

- Нет прекращению международных судебных процессов против России.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", - говорится в обращении.