Политика

16:07 04.12.2019

Депутат облсовета Соболев, сына которого застрелили в Киеве, просит нескольких человек пройти детектор лжи, чтобы доказать свою непричастность к заказу преступления

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Депутат облсовета Соболев, сына которого застрелили в Киеве, просит нескольких человек пройти детектор лжи, чтобы доказать свою непричастность к заказу преступления

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, 3-летний сын которого был застрелен в Киеве, называет фамилии людей, которым следует пройти на детекторе лжи и продемонстрировать свою непричастность к заказу убийства.

В среду в Киеве в перерыве судебных заседаний по избранию меры пресечения задержанным исполнителям убийства Соболев рассказал журналистам, что еще четыре года назад получал записки с угрозами и чеку от гранаты.

"У меня есть записи разговоров, что меня пытались заказать несколько лет тому назад", - сказал он. Потерпевший выразил надежу на то, что полиция доведет расследование до логического завершения. "У меня к полицейским есть предложение. Я готов предоставить список фамилий людей, которых просто на мог взгляд нужно посадить на детектор лжи… На сегодняшний день заказ (на убийство – ИФ) не выполнен, поэтому заказ не снят", - сказал Соболев.

Сначала Соболев не хотел называть фамилии людей, которые тем или ионным образом могут быть причастны к заказу этого преступления.

"Если вы готовы проконтролировать, что эти люди пройдут детектор лжи, я готов назвать вам шесть фамилий… У нас в стране есть люди, у которых нет слова "хватит" … 4 фамилии из 6 я думаю, что вы точно знаете", - сказал Соболев, обращаясь к журналистам.

При этом он добавил: "Я не готов их обвинять… Я предлагаю этим людям, чтобы они прошли детектор лжи, пусть покажут, что они не виновны". Спустя некоторое время общения с представителями СМИ, Соболев назвал имена.

"Это фамилии двух судей, которые стали миллиардерами… Емельянов, Татьков.. В этой компании есть еще два человека – Браславский и Малик, думаю, вы не один раз слышали эти фамилии. Есть в Мариуполе крупный специалист Николай Будыка, который прикрывается постоянно своим братом . Есть девушка Евгения Бурун, которая с начала войны живет в Донецке и успешно занимается бизнесом. Есть такой Михаил Иванюк... Александра Грановского знаете… Еще одну фамилию оставлю на потом", сказал он. Соболев подчеркнул, что конкретных претензий к этим людям нет. "Просто покажите, что вы честные, пройдите детектор лжи", - сказал он, обращаясь к тем людям, имена которых назвал.

Задержанных исполнителей убийства Соболев назвал "пустым местом", так как они даже не видели, в кого стреляли, исполняя заказ.

В свою очередь экс-депутат, бизнесмен Александр Грановский, реагируя на заявления Соболева, написал на своей страничке в Фейсбук: "Я конечно же принимаю предложение пройти проверку на полиграфе, чтоб как можно скорей отсечь такую версию".

Он добавил: "Слава не считает, что я лично к этому причастен, но почему-то думает, что мне могут быть известны какие-то обстоятельства этой трагедии".

Теги: #соболев
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