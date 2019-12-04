Политика

15:39 04.12.2019

Россия нужен нормандский саммит, чтобы остановить санкции и восстановить подачу воды в Крым - Бариев

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Россия нужен нормандский саммит, чтобы остановить санкции и восстановить подачу воды в Крым - Бариев

Член Меджлиса крымскотатарского народа, глава “Крымскотатарского Ресурсного центра” Эскендер Бариев заявил, что Россия заинтересована в участии в “нормандском саммите”, исходя из потребности остановить санкционную политику и восстановить подачу воды в аннексированный Крым.

“Россия заинтересована в том, чтобы прекратилась или приостановилась санкционная политика со стороны Западного мира, с другой стороны - чтобы восстановить подачу воды (в Крым – ИФ)”, - сказал Бариев во время пресс-конференции “Риски “нормандской встречи”, возможные альтернативные планы для Украины” в Киеве в среду.

По его словам, нынешняя санкционная политика против РФ, которая продолжается уже более пяти лет, работает и является достаточно эффективной.

“То, что сегодня мы видим, в том числе и политические инсинуации со стороны РФ в отношении предстоящей нормандской встречи, то я бы сказал, что сегодня, с одной стороны, Россия уже заинтересована в переговорном процессе. Не потому, что это нужно Украине, как она заявляет. Это нужно самой РФ. Но с другой стороны, Россия пытается это преподнести на своих условиях” – добавил Бариев.

Он пояснил, что другим вопросом является то, что ситуация с водой в Крыму усугубляется, и “есть предварительная информация, что к марту 2020 года РФ столкнется с большими проблемами с водой”.

Бариев объяснил, что со времени аннексии полуострова, Россия бурила там скважины и выкачивала воду с подземных озер, выводя ее в Северокрымский канал на уровне Нижнегорского и Советского районов.

“Эта вода имеет свойство заканчиваться”, - отметил он.

Теги: #крым #рф #нормандский_формат
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