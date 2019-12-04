Политика

15:38 04.12.2019

В "ОПЗЖ" заявляют, что власть взяла курс на срыв договоренностей в "Нормандском формате"

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В "ОПЗЖ" заявляют, что власть взяла курс на срыв договоренностей в "Нормандском формате"

Нынешняя украинская власть, стремясь сохранить текущую ситуацию в стране, взяла курс на срыв договоренностей в "Нормандском формате", заявляет председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Президент Украины Зеленский накануне встречи в "Нормандском формате" заявил о своем несогласии с Минскими соглашениями в части порядка проведения выборов на неконтролируемых территориях и установления контроля над границей". Вчерашнее принятие Верховной Радой постановления "О Заявлении Верховной Рады "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины – обретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора" стало очередной политической провокацией накануне встречи в "Нормандском формате", - сообщает пресс-служба "ОПЗЖ".

В полисиле считают цинизмом то, что это было поддержано партией "Слуга народа".

"Слуга народа" становится на позиции "партии войны", не заинтересованной в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и выполнении Минских соглашений. В унисон с голосованием в Верховной Раде звучат высказывания главы МИД Украины Вадима Пристайко, который в Лондоне заявил: "Если спросите, что опаснее (для НАТО) – терроризм или Россия, то я скажу, что не вижу разницы между ними", - говорится в сообщении.

По словам Медвечука, таким образом, нынешняя украинская власть, стремясь сохранить текущее положение дел, взяла курс на срыв договоренностей в "нормандском формате".

Теги: #нормандский_формат #медведчук #опзж
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