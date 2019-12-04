Политика

15:06 04.12.2019

Зеленский призвал Швецию участвовать в масштабных проектах в альтернативной энергетике, энергобезопасности, агро- и IT-секторе, инфраструктуре и экологии

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Зеленский призвал Швецию участвовать в масштабных проектах в альтернативной энергетике, энергобезопасности, агро- и IT-секторе, инфраструктуре и экологии

Украина заинтересована в участии Швеции в реализации масштабных проектов в альтернативной энергетике, энергетической безопасности, сельском хозяйстве, IT-секторе, инфраструктуре и охране окружающей среды, заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

"Я призвал шведскую сторону увеличить деловое присутствие в Украине. Мы очень заинтересованы в масштабных проектах в альтернативной и возобновляемой энергетике, энергетической безопасности, сельском хозяйстве, IT-секторе, по инфраструктурным объектам", - сказал он в среду на совместном брифинге с Левеном.

Зеленский отметил, что Украина настойчиво работает над повышением энергоэффективности.

"Это сделает нашу экономику значительно более конкурентной и повысит энергетическую безопасность Украины. Мы надеемся на активное сотрудничество в этой сфере", - указал он.

Также, по его словам, стороны договорились привлекать шведских инвесторов в отрасль переработки отходов в ключевых городах Украины и активизировать взаимодействие по охране окружающей среды и преодолению изменений климата.

В свою очередь Стефан Левен подчеркнул, что Швеция приветствует амбициозную повестку дня реформ в Украине.

"Мы являемся вторым донором по объему технической помощи Украине. И планируем и в дальнейшем поддерживать усилия Украины для улучшения жизни всех украинцев и приближения страны к ЕС", - отметил он.

Премьер-министр Швеции подчеркнул, что программа помощи Украине базируется на трех направлениях: поддержка экономического развития, укрепление демократии, прав человека и верховенства права и улучшение защиты окружающей среды.

Теги: #швеция #зеленский #левен #энергетика
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