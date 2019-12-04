Политика

15:03 04.12.2019

Кабмин запускает новую Государственную таможенную службу с 8 декабря

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Кабмин запускает новую Государственную таможенную службу с 8 декабря

Кабинет министров одобрил создание Государственной таможенной службы (ГТС) с 8-го декабря, сообщило ведомство по итогам заседания правительства в среду.

"С 8-го декабря начинаем работать по полной!" - указало ведомство в Телеграм-канале.

Согласно сообщению, правительство передало ГТС полномочия по реализации государственной таможенной политики и политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по таможенному делу.

"В первые два дня возможны сложности в работе таможни", - предупредила служба в сообщении.

Теги: #таможня #кабмин
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