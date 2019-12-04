Кабмин запускает новую Государственную таможенную службу с 8 декабря
Кабинет министров одобрил создание Государственной таможенной службы (ГТС) с 8-го декабря, сообщило ведомство по итогам заседания правительства в среду.
"С 8-го декабря начинаем работать по полной!" - указало ведомство в Телеграм-канале.
Согласно сообщению, правительство передало ГТС полномочия по реализации государственной таможенной политики и политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по таможенному делу.
"В первые два дня возможны сложности в работе таможни", - предупредила служба в сообщении.