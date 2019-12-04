Политика

14:51 04.12.2019

Украина занимает важное место в повестке дня НАТО - Пристайко

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Украина занимает важное место в повестке дня НАТО - Пристайко

Украина занимает важное место в повестке дня Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Был рад принять участие в обеде министров иностранных дел стран НАТО, организованном министром иностранных дел Соединенного Королевства Домиником Раабом в рамках события лидеров НАТО в Лондоне. Украина занимает важное место в повестке дня НАТО. А политика Украины в отношении НАТО и ЕС неизменна", - написал он в своем аккаунте в Twitter в среду.

В среду в Лондоне происходит встреча лидеров НАТО, а во вторник, 3 декабря, глава МИД Украины принял участие в конференции "NATO engages", во время которой подчеркнул, что Украина защищает восточный фланг Альянса.

Теги: #нато #пристайко
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