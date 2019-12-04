Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП: В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев

Бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович считает назначение Антона Дробовича на должность главы УИНП очередным неверным решением правительства в гуманитарной политике.

"Антон Дробович - председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Ранее Кабинет министров Украины назначил Дробовича на должность главы Украинского института нацпамяти.

Дробович - кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований. Лауреат искусствоведческого конкурса Stedley Art Foundation, автор более 50 научных публикаций в области истории, культурологии и антропологии.