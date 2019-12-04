Политика

14:17 04.12.2019

Камбин увеличил финансирование ремонта дорог в 2019г на 1,06 млрд грн за счет укрепления гривни – нардеп Гончаренко

1 мин читать
Камбин увеличил финансирование ремонта дорог в 2019г на 1,06 млрд грн за счет укрепления гривни – нардеп Гончаренко

Кабинет министров Украины принял решение увеличить финансирование ремонта автодорог на 1,06 млрд грн за счет экономии по погашению кредитов "Укравтодора", сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с закрытого заседания правительства в среду.

"Кабмин добавил "Укравтодору "1, 060 млрд грн на ремонт дорог в 2019 году за счет экономии "Укравтодора" по погашению кредитов. Экономия появилась из-за укрепления курса гривни", – написал он в Telegram.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский во вторник подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержание автомобильных дорог общего пользования" №282-IX, который Верховная Рада приняла в целом 12 ноября.

Теги: #дороги #гончаренко #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:37 04.12.2019
Правительство уволило главу правления НАК "Надра Украины" Климовича

Правительство уволило главу правления НАК "Надра Украины" Климовича

14:13 04.12.2019
Кабмин уволил Билана с должности замглавы ГФС, назначил двух замов - нардеп

Кабмин уволил Билана с должности замглавы ГФС, назначил двух замов - нардеп

14:13 04.12.2019
Кабмин уволил замминистра иностранных дел Зеркаль - нардеп Гончаренко

Кабмин уволил замминистра иностранных дел Зеркаль - нардеп Гончаренко

13:58 04.12.2019
Кабмин назначил гендиректора Ривненской АЭС врио главы "Энергоатома"

Кабмин назначил гендиректора Ривненской АЭС врио главы "Энергоатома"

12:39 04.12.2019
Кабмин разрешил МИД закупать юруслуги по делу Украины против РФ относительно иммунитета 3 украинских кораблей и их экипажей - нардеп Гончаренко

Кабмин разрешил МИД закупать юруслуги по делу Украины против РФ относительно иммунитета 3 украинских кораблей и их экипажей - нардеп Гончаренко

12:35 04.12.2019
Кабмин ввел в набсовет Ощадбанка экс-главу правления Правэкс-банка

Кабмин ввел в набсовет Ощадбанка экс-главу правления Правэкс-банка

12:34 04.12.2019
Кабмин проведет аудит финотчетности "Нафтогаза"

Кабмин проведет аудит финотчетности "Нафтогаза"

12:14 04.12.2019
Кабмин продлил до 2021г пошлины на товары происхождением из РФ

Кабмин продлил до 2021г пошлины на товары происхождением из РФ

11:45 04.12.2019
Кабмин намерен в месячный срок обновить персональные санкции к юрлицам из РФ

Кабмин намерен в месячный срок обновить персональные санкции к юрлицам из РФ

10:30 04.12.2019
Кабмин отменил порядок предоставления госслужащим беспроцентного кредита для жилстроительства или покупки квартир

Кабмин отменил порядок предоставления госслужащим беспроцентного кредита для жилстроительства или покупки квартир

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство уволило главу правления НАК "Надра Украины" Климовича

Зеленский намерен обсуждать в Париже обмен "всех на всех", местные выборы в ОРДЛО только по законам Украины, формат и сроки возвращения контроля над границей с РФ

Рада во 2-м чтении проголосовала законопроект 2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

Верховная Рада призвала парламенты стран-членов НАТО обратиться к главам МИД своих стран с предложением ускорить предоставление Украине ПДЧ

Рада приняла во 2-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

ПОСЛЕДНЕЕ

Вятрович о назначении Дробовича главой УИНП: В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев

Рада рассмотрит законопроект о рынке земли на следующей пленарной неделе - Арахамия

Новый закон о ГБР призван подчинить бюро президенту - Рабинович

Песков предлагает дождаться итогов "нормандского саммита" в Париже: "проделана определенная подготовительная работа"

Зеленский намерен обсуждать в Париже обмен "всех на всех", местные выборы в ОРДЛО только по законам Украины, формат и сроки возвращения контроля над границей с РФ

Рада во 2-м чтении проголосовала законопроект 2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам

В постановлении Рады относительно ПДЧ в НАТО учтены все рекомендации МИД Украины

Рада приняла в целом законопроект о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

Порошенко призвал лидеров ЕС продлить санкции против РФ

Лидеры НАТО проведут встречу на высшем уровне, чтобы отметить 70-летие альянса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА