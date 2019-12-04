Камбин увеличил финансирование ремонта дорог в 2019г на 1,06 млрд грн за счет укрепления гривни – нардеп Гончаренко

Кабинет министров Украины принял решение увеличить финансирование ремонта автодорог на 1,06 млрд грн за счет экономии по погашению кредитов "Укравтодора", сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с закрытого заседания правительства в среду.

"Кабмин добавил "Укравтодору "1, 060 млрд грн на ремонт дорог в 2019 году за счет экономии "Укравтодора" по погашению кредитов. Экономия появилась из-за укрепления курса гривни", – написал он в Telegram.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский во вторник подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержание автомобильных дорог общего пользования" №282-IX, который Верховная Рада приняла в целом 12 ноября.