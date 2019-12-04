Кабмин уволил Билана с должности замглавы ГФС, назначил двух замов - нардеп

Кабинет министров уволил с должности заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Билана и назначил двух заместителей главы ГФС – Дениса Шендрика и Роберта Зелди, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") с закрытого заседания правительства в среду.

Как сообщил Гончаренко в Telegram-канале, правительство также уволило главу правления Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) Андрея Камуза и главу Госслужбы по вопросам труда Романа Чернегу.

Вместо Камуза временно исполнять обязанности главы правления ГИУ будет нынешний директор департамента активных операций Вячеслав Фролов.

Временным и. о. главы Госслужбы по вопросам труда правительство назначило директора департамента по вопросам труда Игоря Дегнера.

Помимо этого, Кабмин утвердил двух заместителей главы Фонда госимущества Украины – Андрея Егорова и Константина Кошеленко.