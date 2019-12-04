Политика

13:58 04.12.2019

Кабмин назначил гендиректора Ривненской АЭС врио главы "Энергоатома"

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Кабмин назначил гендиректора Ривненской АЭС врио главы "Энергоатома"

Кабинет министров Украины назначил генерального директора Ривненской АЭС Павла Павлишина временно исполняющим обязанности президента НАЭК "Энергоатом", сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщалось, полномочия президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского (вступил в должность в 2014 году), уволенного 27 ноября распоряжением правительства №1122, прекращены с 3 декабря. Основными причинами увольнения Недашковского Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины назвало неэффективный менеджмент, дело Мартыненко, бесхозяйственность при проведении закупок, невыполнение графиков проведения ремонтов энергоблоков АЭС и увеличение расходов на обслуживание кредитов.

Теги: #гончаренко #кадры #энергоатом
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