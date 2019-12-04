Песков предлагает дождаться итогов "нормандского саммита" в Париже: "проделана определенная подготовительная работа"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременными и неуместными разговоры о возможных решениях нормандского саммита до встречи лидеров в Париже.

"Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник, нам кажутся преждевременными и неуместными. Проделана определенная подготовительная работа, сейчас нужно дождаться, когда нормандская четверка соберется в Париже, и только потом будет ясно, к какому решению они придут", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что лидеры на саммите в Париже могут дать поручение проработать вопросы по новым зонам разведения сил на Донбассе.

Саммит в "нормандском формате" (Россия. Франция, ФРГ и Украина) пройдет 9 декабря в Париже.