Кабмин разрешил МИД закупать юруслуги по делу Украины против РФ относительно иммунитета 3 украинских кораблей и их экипажей - нардеп Гончаренко

Кабинет министров Украины разрешил Министерству иностранных дел осуществлять по переговорной процедуре закупку юридических услуг по делу Украины против России относительно иммунитета трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракции "Европейская солидарность").

"Готовимся к Арбитражному трибуналу против РФ по атаке в Керченском проливе. Кабмин разрешил нанимать МИДу адвокатов, которые будут вести дело против России", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале в среду.

В частности, МИД предоставлено право осуществлять закупку юридических услуг по делу Украины против России относительно иммунитета трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей с применением переговорной процедуры.

Отмечается, что реализация документа позволит Украине надлежаще и эффективно защищать свои права в арбитражном трибунале по данному делу.