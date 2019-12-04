В постановлении Рады относительно ПДЧ в НАТО учтены все рекомендации МИД Украины

В постановлении Верховной Рады относительно предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО учтены все рекомендации Министерства иностранных дел Украины, сообщил заместитель главы МИД Егор Божок.

"По просьбе профильного комитета МИД подключился к этой работе. То есть от нас попросили рекомендации, считаем ли мы целесообразным принимать это заявление, и если да, то в какой редакции. И последняя редакция, которая была принята вчера (3 декабря – ИФ), является тем вариантом, который учитывает все предложения и рекомендации МИД Украины, и которая, я подчеркиваю, была единогласно принята комитетом Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на прошлой неделе", - сказал Божок в интервью "Интерфакс-Украина" в среду.

Замминистра подчеркнул, что все представители фракций "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" единогласно проголосовали за проект заявления, которое парламент принял вчера.

"Важно то, что, несмотря на все спекуляции, истерию, поиски сенсаций, которые происходили вокруг этого вопроса в последнее время, это заявление засвидетельствовало, что вопрос членства Украины в ЕС и НАТО является консолидирующим", - сообщил он.

Божок напомнил, что в декларации саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году указывается, что главы государств и правительств Альянса признают заявки Украины и Грузии на присоединение к ПДЧ, и это следующий шаг на их прямом пути к членству в НАТО.

"Наша цель – напомнить руководителям внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО при помощи их парламентов, что у них есть невыполненное задание, что сроки просрочены" – отметил он.

Говоря о том, что на сайте парламента во вторник был опубликован ложный текст заявления, Божок отметил, что "это была первая редакция, которую секретариат Верховной Рады по каким-то регламентным требованиям опубликовал". Кроме того, поскольку парламент голосовал по последней редакции во вторник после 18:00, согласно внутреннему регламенту заявление может появиться на сайте только в среду, начиная с 9:00.

Полный текст интервью с Егором Божком будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".