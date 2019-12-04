Политика

12:14 04.12.2019

Кабмин продлил до 2021г пошлины на товары происхождением из РФ

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Кабмин продлил до 2021г пошлины на товары происхождением из РФ

Кабинет министров Украины продлил на год действие пошлин в отношении импортируемых российских товаров до 31 декабря 2020 года, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с закрытого заседания правительства в среду.

"Кабмин продлил на год действие пошлин в отношении российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ", – написал он в Telegram-трансляции с заседания.

Как сообщалось, согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года, со 2 января 2016 года в рамках ответных мер ко всем товарам происхождением из России применяются ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. При этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется в связи с нарушением Российской Федерацией договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Российское продовольственное эмбарго действует для украинских товаров с 1 января 2016 года. В ответ правительство Украины утвердило торговые контрмеры и запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

По итогам девяти месяцев 2019 года зафиксировано снижение экспорта украинских товаров в РФ на 9,7% к аналогичному периоду 2018 года – до $2,96 млрд, тогда как импорт из РФ показал снижение на 6,9% - до $5,41 млрд. В результате негативное сальдо торговли с Россией по итогам этого периода достигло $2,96 млрд по сравнению с $3,1 млрд грн за аналогичный период 2018-го.

Теги: #пошлины #рф #гончаренко #торговля #кабмин
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