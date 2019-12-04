Политика

11:47 04.12.2019

Рада приняла в целом законопроект о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

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Рада приняла в целом законопроект о соцгарантиях для добровольцев АТО/ООС

Верховная Рада приняла в целом законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции".

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовало 329 народных депутатов.

Документом предполагается предоставление статуса участника боевых действий и соответствующих социальных гарантий бойцам добровольческих батальонов, которые более 30 дней выполняли боевые задания в зоне проведения АТО/ООС.

Спикер парламента Дмитрий Разумков, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время будет внесен законопроект, который урегулирует правовые коллизии, обнаруженные в документе народными депутатами.

Теги: #верховная_рада #добровольцы #оос #соцгарантии #ато
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