Кабмин намерен в месячный срок обновить персональные санкции к юрлицам из РФ

Кабинет министров намерен в месячный срок внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения относительно персональных экономических и других санкций к юрлицам из РФ.

Соответствующее постановление от 27 ноября 2019 года обнародовано на "Урядовом портале".

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины, содействием и финансированием ней террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан… одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения о применении на три года персональных специальных экономических и других мер (санкций) к юрлицам по перечню согласно приложению", – говорится в документе.

При этом сам перечень не обнародован, поскольку предназначен для служебного пользования.