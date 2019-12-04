Политика

10:39 04.12.2019

Лидеры НАТО проведут встречу на высшем уровне, чтобы отметить 70-летие альянса

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Лидеры НАТО проведут встречу на высшем уровне, чтобы отметить 70-летие альянса

Главы государств и правительств стран-членов НАТО проведут встречу на высшем уровне, чтобы отметить 70-летие существования организации.

Непосредственно мероприятие пройдет за пределами Лондона и будет состоять из одной сессии продолжительностью три часа, начало которой ожидается в 10.00 по Гринвичу (12.00 по Киеву).

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что лидеры обсудят текущие проблемы безопасности, инвестициях в оборону и утвердят ранее принятое решение о признании космоса новой сферой оперативной деятельности. Союзники также проведут стратегическую дискуссию о России, о будущем контроле над вооружениями, а также о восхождении Китая. По завершению встречи будет принята декларация.

Накануне, во вторник, королева Елизавета провела торжественный прием для генерального секретаря НАТО и глав государств и правительств.

Теги: #юбилей #встреча #нато
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