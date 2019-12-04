Политика

01:56 04.12.2019

Демократы в Конгрессе не смогли представить доказательств противоправных действий Трампа

2 мин читать

Доклад комитета по разведке Палаты представителей США по импичменту демонстрирует отсутствие у демократов каких-либо доказательств противоправных действий президента США Дональда Трампа, считает администрация президента.

"В конце этого одностороннего фиктивного процесса председателю Шиффу (Адам Шифф, председатель комитета по разведке - ИФ) и демократам совершенно не удалось представить никаких доказательств нарушения президентом Трампом", - говорится в заявлении пресс-секретаря президента Стефани Гришем.

По ее мнению, доклад комитета по разведке, отражает не что иное, как "разочарование".

"Доклад председателя Шиффа звучит как бред подвального блоггера, пытающегося что-то доказать, когда нет никаких доказательств", - добавила она.

Ранее комитет по разведке палаты представителей США опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа. Доклад был подготовлен по итогам нескольких слушаний с американскими чиновниками в ноябре.

Публикация этого доклада означает, что теперь работа по вопросу об импичменте Трампу окончательно переходит от комитета по разведке в юридический комитет.

Конгрессмены в докладе выделили два основных направления, по которым, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое из них они охарактеризовали как "ненадлежащее исполнение обязанностей". В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом - "множество".

Вторая группа нарушений, фигурирующая в докладе - это обструкция расследованию Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам документов.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

Теги: #сша #доклад #импичмент #доказательства
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:08 03.12.2019
Трамп добивался от Украины помощи в борьбе против политического оппонента

Трамп добивался от Украины помощи в борьбе против политического оппонента

21:19 03.12.2019
Саммит G7 в 2020 году состоится в американском Кэмп-Дэвиде - Трамп

Саммит G7 в 2020 году состоится в американском Кэмп-Дэвиде - Трамп

20:00 03.12.2019
Трамп проиграл апелляцию на запрос демократов к его финансовым документам в Deutsche Bank и Capital One

Трамп проиграл апелляцию на запрос демократов к его финансовым документам в Deutsche Bank и Capital One

15:12 03.12.2019
ЕС действует единым фронтом в ответ на американские торговые меры - представитель ЕК

ЕС действует единым фронтом в ответ на американские торговые меры - представитель ЕК

10:37 03.12.2019
ЕС примет меры в ответ на угрозу США ввести пошлины в отношении Франции

ЕС примет меры в ответ на угрозу США ввести пошлины в отношении Франции

08:06 03.12.2019
Трамп доволен докладом республиканцев в ответ на обвинения демократов по импичменту

Трамп доволен докладом республиканцев в ответ на обвинения демократов по импичменту

20:38 02.12.2019
Трамп и Помпео раскритиковали демократов за проведение слушаний по импичменту параллельно с саммитом НАТО

Трамп и Помпео раскритиковали демократов за проведение слушаний по импичменту параллельно с саммитом НАТО

10:50 02.12.2019
США как стратегический партнер Украины не должны блокировать помощь - Зеленский

США как стратегический партнер Украины не должны блокировать помощь - Зеленский

09:30 02.12.2019
Перри покинул пост министра энергетики США

Перри покинул пост министра энергетики США

09:26 02.12.2019
США готовы к сотрудничеству с новой командой ЕС по противостоянию российской и китайской угрозам

США готовы к сотрудничеству с новой командой ЕС по противостоянию российской и китайской угрозам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада призвала Зеленского в декабре подготовить обращение в НАТО, подтверждающее стремление Украины получить ПДЧ в Альянсе

Рада приняла во 2-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Рада приняла в 1-м чтении законопроект 1210 с поправками в Налоговый кодекс

Глава Еврокомисии заверила Зеленского в поддержке территориальной целостности, реформ в Украине и сотрудничестве в контексте предоставления макрофинансовой помощи

Рада поддержала закон о перезагрузке ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Наливайченко представил план действий по реинтеграции и евроинтеграции Украины

МИД Украины: Венгерская сторона не получала заявлений от спикера Госдумы РФ Володина

Рада призвала Зеленского в декабре подготовить обращение в НАТО, подтверждающее стремление Украины получить ПДЧ в Альянсе

Пристайко: Нерешительность НАТО позволила России вторгнуться в Грузию и Украину

Три фракции Рады обозначили "красные линии" для Зеленского на переговорах в "нормандском формате"

РФ осуществляет терроризм на государственном уровне - Пристайко

Пристайко – членам НАТО: Мы, нравится вам это или нет, защищаем восточный фланг Альянса

Рада приняла во 2-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Гончарук анонсировал введение ключевых показателей эффективности деятельности руководителей ОГА с 2020 года

В СНБО Украины состоялось совещание по вопросу возможных сценариев реинтеграции Донбасса в рамках подготовки к предстоящему заседанию Совета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА