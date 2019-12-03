Наливайченко представил план действий по реинтеграции и евроинтеграции Украины

Национальный план действий по реинтеграции и евроинтеграции Украины опубликовал нардеп из фракции "Батькивщина", секретарь парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Валентин Наливайченко, передает пресс-служба политсилы.

"Уже завтра к Нормандской встрече в Париже доработанный план действий направим президенту Зеленскому, чтобы 9 декабря он не был с пустыми руками", - отметил Наливайченко.

Как отмечается, соавторами документа стали участники круглого стола "Евроинтеграция + реинтеграция Донбасса = формула успеха Украины", который прошел 28 ноября в парламенте.

Для международных партнеров в нормандском формате должна прозвучать единая сильная позиция Украины, которая знает, что делать для своих граждан, для деоккупации своей территории, убежден Наливайченко.

В пресс-службе отметили, что этот план предусматривает конкретные шаги в восьми областях жизни - международной, безопасности, экономической, социальной, информационной, медицинской, экологической и в местном самоуправлении.