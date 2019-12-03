Политика

23:46 03.12.2019

Наливайченко представил план действий по реинтеграции и евроинтеграции Украины

1 мин читать
Наливайченко представил план действий по реинтеграции и евроинтеграции Украины

Национальный план действий по реинтеграции и евроинтеграции Украины опубликовал нардеп из фракции "Батькивщина", секретарь парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Валентин Наливайченко, передает пресс-служба политсилы.

"Уже завтра к Нормандской встрече в Париже доработанный план действий направим президенту Зеленскому, чтобы 9 декабря он не был с пустыми руками", - отметил Наливайченко.

Как отмечается, соавторами документа стали участники круглого стола "Евроинтеграция + реинтеграция Донбасса = формула успеха Украины", который прошел 28 ноября в парламенте.

Для международных партнеров в нормандском формате должна прозвучать единая сильная позиция Украины, которая знает, что делать для своих граждан, для деоккупации своей территории, убежден Наливайченко.

В пресс-службе отметили, что этот план предусматривает конкретные шаги в восьми областях жизни - международной, безопасности, экономической, социальной, информационной, медицинской, экологической и в местном самоуправлении.

Теги: #батькивщина #украина #донбасс #план_действий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:57 04.12.2019
Суд взял под стражу на два месяца без права залога подозреваемых в убийстве иностранца

Суд взял под стражу на два месяца без права залога подозреваемых в убийстве иностранца

23:02 03.12.2019
В Харькове легковушка врезалась в автобус, пострадал водитель

В Харькове легковушка врезалась в автобус, пострадал водитель

21:51 03.12.2019
МИД Украины: Венгерская сторона не получала заявлений от спикера Госдумы РФ Володина

МИД Украины: Венгерская сторона не получала заявлений от спикера Госдумы РФ Володина

20:38 03.12.2019
Денисова требует срочно установить местонахождение осужденных в Крыму Дудки и Бессарабова

Денисова требует срочно установить местонахождение осужденных в Крыму Дудки и Бессарабова

15:52 03.12.2019
"Укрпошта" открывает новый канал доставки посылок из Польши в Украину

"Укрпошта" открывает новый канал доставки посылок из Польши в Украину

04:19 03.12.2019
Суд взял под домашний арест подозреваемого в переправке нелегалов в РФ жителя Харьковщины, прокуратура готовит апелляцию

Суд взял под домашний арест подозреваемого в переправке нелегалов в РФ жителя Харьковщины, прокуратура готовит апелляцию

21:59 02.12.2019
Корниенко надеется, что Разумков во вторник официально объявит об исключении Полякова и Скороход из фракции "Слуга народа"

Корниенко надеется, что Разумков во вторник официально объявит об исключении Полякова и Скороход из фракции "Слуга народа"

08:11 02.12.2019
В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

07:23 02.12.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

06:58 02.12.2019
В Одесской области столкнулись маршрутка и автомобиль "Hyundai Sonata": есть пострадавшие

В Одесской области столкнулись маршрутка и автомобиль "Hyundai Sonata": есть пострадавшие

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада призвала Зеленского в декабре подготовить обращение в НАТО, подтверждающее стремление Украины получить ПДЧ в Альянсе

Рада приняла во 2-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Рада приняла в 1-м чтении законопроект 1210 с поправками в Налоговый кодекс

Глава Еврокомисии заверила Зеленского в поддержке территориальной целостности, реформ в Украине и сотрудничестве в контексте предоставления макрофинансовой помощи

Рада поддержала закон о перезагрузке ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп добивался от Украины помощи в борьбе против политического оппонента

Рада призвала Зеленского в декабре подготовить обращение в НАТО, подтверждающее стремление Украины получить ПДЧ в Альянсе

Пристайко: Нерешительность НАТО позволила России вторгнуться в Грузию и Украину

Три фракции Рады обозначили "красные линии" для Зеленского на переговорах в "нормандском формате"

РФ осуществляет терроризм на государственном уровне - Пристайко

Пристайко – членам НАТО: Мы, нравится вам это или нет, защищаем восточный фланг Альянса

Рада приняла во 2-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта

Гончарук анонсировал введение ключевых показателей эффективности деятельности руководителей ОГА с 2020 года

В СНБО Украины состоялось совещание по вопросу возможных сценариев реинтеграции Донбасса в рамках подготовки к предстоящему заседанию Совета

Зеленский назначил Погуляйко главой Волынской ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА