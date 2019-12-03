Трамп добивался от Украины помощи в борьбе против политического оппонента

Президент США Дональд Трамп в ситуации с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине пытался использовать свои полномочия, чтобы получить преимущество на выборах 2020 года, говорится в докладе, опубликованном во вторник комитетом палаты представителей по разведке.

"Процедура импичмента в отношении 45-ого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выявила длившиеся месяцами попытки президента Трампа использовать полномочия, чтобы добиться иностранного вмешательства ему на пользу на выборах 2020 года", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского публично объявить о расследовании в отношении его политического соперника Байдена, которого он опасался больше всего, а также проведения расследования по теме предполагаемого украинского вмешательства в выборы 2016 года. В комитете расценили такую просьбу как серьезное нарушение.

Конгрессмены в докладе выделили два основных направления, по которым, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое из них они охарактеризовали как "ненадлежащее исполнение обязанностей". По их мнению, Трамп поставил организацию переговоров в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставление Украине военной помощи в зависимость от публичного объявления о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера. В комитете считают, что такое расследование выгодно Трампу для борьбы против своего политического оппонента Джо Байдена.

В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом - "множество".

Вторая группа нарушений, фигурирующая в докладе - это обструкция расследованию Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп заблокирован дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам документов.

Комитет по разведке палаты представителей США во вторник проголосовал за то, чтобы опубликовать этот доклад о процессе импичмента Трампа. Доклад был подготовлен по итогам нескольких слушаний с американскими чиновниками в ноябре.

Публикация этого доклада означает, что теперь работа по вопросу об импичменте Трампу окончательно переходит от комитета по разведке в юридический комитет.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.