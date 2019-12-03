МИД Украины: Венгерская сторона не получала заявлений от спикера Госдумы РФ Володина

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что венгерской сторона не получала никаких заявлений с просьбой об объединении усилий для защиты национальных меньшинств в Украине от спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, сообщила пресс-служба МИД.

"Наше посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что, учитывая то, что Государственное Собрание Венгрии не принимали таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решение для всех вопросов, в том числе и тех, по которым имееются разные подходы.

"Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсы с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", - резюмировали в пресс-службе ведомства.