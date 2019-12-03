Политика

20:20 03.12.2019

Рада призвала Зеленского в декабре подготовить обращение в НАТО, подтверждающее стремление Украины получить ПДЧ в Альянсе

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Рада призвала Зеленского в декабре подготовить обращение в НАТО, подтверждающее стремление Украины получить ПДЧ в Альянсе

Верховная Рада призвала президента Украины Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление в декабре 2019г в НАТО и генеральному секретарю Альянса обращения о подтверждении намерения Украины получить план действий о членстве в НАТО.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее заявление во вторник вечером на пленарном заседании проголосовали 284 нардепа.

Также Рада уполномочила на подписание совместно с президентом и премьер-министром спикера парламента Дмитрия Разумкова документов, необходимых для подтверждения намерения Украины получить ПДЧ НАТО.

В связи с этим Верховная Рада также обратится к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.

Теги: #рада #пдч #нато
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