Политика

19:20 03.12.2019

Пристайко: Нерешительность НАТО позволила России вторгнуться в Грузию и Украину

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Пристайко: Нерешительность НАТО позволила России вторгнуться в Грузию и Украину

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что нерешительность НАТО во время Бухарестского саммита в 2008 году позволила России вторгнуться Грузию и Украину.

"Сначала нам обещали, что мы будем членом НАТО. Потом была идея, что План действий по членства для Украины и Грузии - решенный вопрос, и к концу года министры иностранных дел должны были отчитаться перед своими лидерами, чтобы рассказать как это работает. Прошло более 10 лет, и мы не приглашены ни в ПДЧ, ни в членство. Я считаю, что нерешительность НАТО в то время и с того времени позволила России сначала вторгнуться в Грузию, а потом через шесть лет прийти в Украину", - сказал он во время конференции "NATO Engages" в Лондоне во вторник.

Как известно, на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Альянс фактически отказал Украине и Грузии в ПДЧ, хотя в декларации и было отмечено, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Теги: #рф #нато #пристайко
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