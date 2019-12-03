Политика

17:44 03.12.2019

Гончарук анонсировал введение ключевых показателей эффективности деятельности руководителей ОГА с 2020 года

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Гончарук анонсировал введение ключевых показателей эффективности деятельности руководителей ОГА с 2020 года

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал введение ключевые показатели эффективности (КРІ) деятельности руководителей областных государственных администраций с 2020 года.

"Со следующего года вводим КРІ (ключевые показатели эффективности) деятельности руководителей ОГА", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что совместно с министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом уже разработана система оценки показателей работы глав ОГА.

"Мы дадим возможность научиться и получить новые компетенции тем, кто этого хочет. Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться - ему придется расстаться со службой", - подчеркнул премьер-министр.

Гончарук добавил, что государственный должности не должна быть местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами.

Теги: #анонс #ога #гончарук #план
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