Политика

17:22 03.12.2019

Зеленский назначил Погуляйко главой Волынской ОГА

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Зеленский назначил Погуляйко главой Волынской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Юрия Погуляйко главой Волынской областной государственной администрации (ОГА).

"Назначить Погуляйко Юрия Михайловича главой Волынской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа №871/2019 от 2 декабря, обнародованном на сайте главы государства.

Юрий Погуляйко родился в 1978 г. в с.Верхнешевыревка Краснодонского района Луганской области. Окончил Луганский государственный аграрный университет (менеджер организаций и предприятий), Межрегиональную Академию управления персоналом (юрист), Академию управления Министерства внутренних дел (юрист).

Проходил службу на должностях рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем - в Национальной полиции Украины.

В августе 2019 года Погуляйко был назначен первым заместителем главы Луганской облгосадминистрации.

Теги: #волынская_область #зеленский #кадры
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