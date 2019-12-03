В ОПЗЖ ждут от встречи Нормандской четверки в Париже приближения к миру на Донбассе путем амнистии и предоставления особого статуса региону – Волошин

В парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" ожидают позитивного результата от предстоящего саммита лидеров стран "Нормандского формата" в Париже 9 декабря, который приблизит Украину к установлению мира на Донбассе, заявляет народный депутат Олег Волошин (ОПЗЖ).

"Я очень надеюсь, что после встречи в Париже, и многоформатной, и возможно, будет отдельна встреча с (президентом РФ Владимиром – ИФ) Путиным, (президент Украины Владимир – ИФ) Зеленский выйдет с одной фразой: "Уважаемые граждане Украины, я обещал обеспечить мир и я его обеспечу. Я буду добиваться от России выполнения ее части Минских соглашений, но вы, дорогие депутаты, нравится или не нравится, садитесь и голосуйте за амнистию и за особый статус. Если этого не будет, не будет мира", - сказал Волошин агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

По его мнению, другого развития событий представить невозможно. Нардеп выразил убеждение, что Донбасс без предоставления этому региону особого статуса в состав Украины не вернётся.

При этом Волошин опасается, чтобы после переговоров в Париже ситуация не ухудшилась, что возможно, если Зеленского убедят пересмотреть или отказаться от соглашений, подписанных в Минске.

Однако он выразил уверенность, что до отказа от Минских соглашений дело не дойдёт.

"Если каким-то образом пересматривать, пытаться пересматривать минские соглашения, то, как я чётко знаю из общения с немецкими и французскими дипломатами, нашими европейскими партнерами это будет восприниматься, как срыв собственно минского процесса по вине Киева", сказал нардеп.

Он подчеркнул, что базовые положения Минских соглашений в восприятии европейских партнеров Украины пересмотру не подлежат.

"Любые разговоры на тему того, что в 2014 и 2015 годах все было тяжко, сейчас по-другому, давайте, сядем сейчас, другое подпишем - все понимают, что этого не будет никогда. Москва на это не пойдёт, а соответственно кризис затянется ещё на бесконечное время", - сказал Волошин.

По его словам, последствиями таких разговоров может стать начало снятия санкций с Российской Федерации.

"Начнут снимать санкции, и мы в итоге останемся один на один со своими проблемами. Российская Федерация и европейские страны наладят между собой полноценное сотрудничество и диалог, постепенно возобновят доверие, а Украина останется с нерешенным конфликтом на Донбассе, чего допустить ни в коем случае нельзя", сказал Волошин.