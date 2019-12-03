Политика

17:04 03.12.2019

Макрон считает правильным свой комментарий о "смерти мозга" НАТО

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Макрон считает правильным свой комментарий о "смерти мозга" НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник, что не считает нужным отказываться от своего комментария о "смерти мозга" НАТО.

"Я не отказываюсь от своего заявления", - сказал Макрон в Лондоне на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом во вторник.

Трамп ранее во вторник раскритиковал слова Макрона, назвав их неуважительными по отношению к НАТО.

Макрон же пояснил, что альянсу в нынешних условиях нужно заняться решением ряда актуальных вопросов, например, обеспечением мира в Европе и обдумыванием последствий прекращения действия ДРСМД.

Осенью 2019 года Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Эта оценка вызвала болезненную реакцию со стороны многих членов этого альянса.

Макрон также заявил во вторник о необходимости разработать новую версию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в котором участвовала бы и Европа.

"После решения об упразднении Договора о РСМД нам нужно построить что-то новое", - сказал он на совместной пресс-конференции с Трампом.

"И я хочу, чтобы Европа была бы частью этого (нового соглашения - ИФ)", - отметил Макрон.

Он пояснил, что Франция, Германия и другие европейские страны окажутся в опасности в случае размещения дополнительных российских ракет в Европе.

Макрон ранее уже заявлял, что без участия европейских стран двусторонние соглашения с Россией не смогут обеспечить безопасность Европы. Он также отмечал необходимость "нового поколения" соглашений с Россией в сфере стратегической безопасности, однако это, по его словам, требует много работы.

2 августа Соединенные Штаты вышли из ДРСМД, который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км.

Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в несоблюдении ДРСМД. Россия отвергла эти обвинения.

Теги: #макрон #нато
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