Политика

16:37 03.12.2019

Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся" с кредитами в 1,5 млн грн для развития своего дела под 5, 7 и 9% на пять лет

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Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся" с кредитами в 1,5 млн грн для развития своего дела под 5, 7 и 9% на пять лет

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск новой государственной программы "Возвращайся и оставайся".

"Дорогие украинцы, во время своей инаугурации я говорил о том, что нас украинцев во всем мире 65 миллионов, и вы очень нужны нашему государству, ваши знания, таланты и ментальные ценности. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также очень хотим, чтобы и те, кто опустил руки, к сожалению, и планирует уехать из Украины, остались", - сказал он в видеообращении, опубликованном во вторник на его странице в Facebook.

Зеленский отметил, что первым этапом этой программы будут доступные кредиты для начала собственного дела, для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес.

"Сумма кредита 1,5 млн грн, на 5 лет, ставки следующие: 5% - для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум два рабочих места; 7% - для нового бизнеса или действующего с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места, но если вы нанимаете нового работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%; и 9% - для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 млн грн, и хочет расширить своё дело", - рассказал он.

Президент указал, что в ближайшее время появится детальная информация об условиях и механизмах, по которым эта программа будет работать, а также о следующих ее этапах.

"У нас еще много интересных идей. Если вы давно хотели открыть собственную кофейню, автосервис или барбершоп, или расширить свою лавку, сыроварню или производство мебели, да собственно любое дело, - пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь, 5%, давайте строить успешную и цветущую Украину. И давайте сделаем это вместе!", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #зеленский #госпрограмма
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